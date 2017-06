"Het record van Merckx breken? Met 1 ritzege ben ik al gelukkig"

Een sprinter heeft het voordeel dat hij met wat geluk kan winnen. Als je het juiste wiel kiest en de juiste baan, dan is er een kans dat je wint. Dus is het de moeite waard om die kans te benutten

Geen hooggespannen verwachtingen dus bij de 32-jarige Brit, maar Cavendish zou Cavendish niet zijn als hij ook nu niet voor ritwinst gaat "De conditie is niet ideaal, maar een sprinter heeft het voordeel dat hij met wat geluk kan winnen. Als je het juiste wiel kiest en de juiste baan, dan is er een kans dat je wint. Dus is het de moeite waard om hier als sprinter die kans te benutten."

Voor Cavendish is het een klein mirakel dat hij straks mee mag bikkelen voor een ritzege. "Enkele weken geleden was er nul procent kans dat ik de Tour zou halen. Maar ik begon me elke dag beter te voelen en ben blij dat het team me selecteerde."

Maar het record van Merckx houdt dus nog wel even stand. Ook al zit hij er met 30 stuks verduiveld dicht bij. "Vroeger was ik daar niet mee bezig. Pas vorig jaar werd het een realistisch doel na m'n vier ritzeges. Maar ik zal het record dit jaar niet breken, daar ben ik realistisch in. Ik zou al tevreden zijn met 1 ritzege, al zou het geen mislukking zijn als ik daar niet in slaag."

Cavendish mag dan niet topfit aan de start verschijnen, hij gelooft wel dat hij kan groeien in de Tour. "Normaal word ik steeds sterker naarmate de Tour vordert, dat is altijd mijn kracht geweest. Andere renners worden steeds vermoeider en daar heb ik altijd van kunnen profiteren."