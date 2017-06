Contador frisser dan ooit: "Alles in teken van de Tour"

Ik zou liever elke wedstrijd winnen, maar ik begrijp dat dit een betere aanpak is. Door alles in het teken van de Tour te stellen zou ik frisser dan ooit aan de start moeten staan"

Naar het voorbeeld van Chris Froome gebruikte hij dit seizoen alle wedstrijden als voorbereiding op de Tour, zonder de drang om overal mee te doen voor de overwinning. "Wielrennen is bijzonder moeilijk en ik zou liever elke wedstrijd winnen, maar ik begrijp dat dit een betere aanpak is. Door alles in het teken van de Tour te stellen zou ik frisser dan ooit aan start moeten staan."

Volgens Luca Guercilena, z'n ploegleider bij Trek-Segafredo, speelt ook Contadors leeftijd een rol in de nieuwe strategie. "Hij is te oud om naast de Tour ook nog in andere rittenwedstrijden top te zijn. De kwaliteit van de prestaties van grote kampioenen verandert niet, maar de manier om hun topniveau te bereiken wel. Daar moesten we rekening mee houden."

"Ik maak me geen zorgen over zijn Dauphiné. We kozen bewust voor een rustigere aanloop naar de Dauphiné, omdat de Tour lang duurt. Hij is er klaar voor en het team ook."