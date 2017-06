Quintana is er klaar voor: "Dit wordt een Tour voor aanvallers"

Ik denk dat ik goed hersteld ben van de Giro, mijn conditie is uitstekend en ik hoop dat ik kan schitteren in de bergen en daar het verschil kan maken

"Ik heb er echt veel zin in om hier weer te koersen. De Tour is altijd speciaal, de belangrijkste koers van het jaar en het hoofddoel van mij en de ploeg", is Quintana duidelijk.

Toch is afwachten hoe fris de Colombiaan nog zal zijn. Hij reed dit seizoen al de Giro, waarin hij tweede werd na Tom Dumoulin. "Mijn aanloop richting deze Tour was natuurlijk anders dan de andere jaren door mijn deelname aan de Giro. Pas op het het eind van de Tour zullen we weten of dat de juiste beslissing was."



"Maar ik maak me geen zorgen over mijn fitheid: ik denk dat ik goed hersteld ben van de Giro, mijn conditie is uitstekend en en ik hoop dat ik kan schitteren in de bergen en daar het verschil kan maken."

Quintana koerste niet meer sinds de Giro en put vertrouwen uit zijn Vuelta-winst van vorig jaar. "Toen was mijn tweede grote ronde zelfs duidelijk beter dan mijn eerste. Dat sterkt me, geeft me vertrouwen voor deze Tour. Het enige waar ik nu op moet hopen is dat ik gezond blijf. Ik kijk uit naar de start zaterdag."