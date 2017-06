Tour van Backaert: "Je kunt het zo zot niet bedenken of ze willen een interview met mij"

"Qua muziek ben ik wel blijven steken in de jaren 90. Nirvana, de Foo Fighters,... Rockmuziek dus. Daar luister ik graag naar. Maar op de kamer pas ik mij aan en mogen het ook recentere dingen zijn."

Lezen is niet aan Backaert besteed. "Maar ik heb hier net een tablet gekocht en zal mij daar wel mee bezighouden. Netflix en zo. En ik ga uiteraard ook de app van onze nieuwe sponsor Polar Flow installeren."

"Daarnaast hou ik me bezig met het lastigvallen van onze buschauffeur Roger. De sfeer in de ploeg zit er goed in. Qua eten worden we ook verwend. We hebben de beste chef van de Tour! Alain had in de jaren 90 een sterrenrestaurant. In de Dauphiné heeft hij ook voor ons gekookt. Dat was zó goed!"

En voor de rest zullen we vooral moeten rusten. Elk moment van de dag dat we kunnen. En steunkousen aandoen na elke rit om te recupereren. Drie weken koers, ik kan me nog niet voorstellen hoe zwaar dat zal zijn."