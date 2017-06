Degenkolb: "Ik kan niet rekenen op een sprinttrein"

Alberto Contador is de onbetwiste kopman bij Trek-Segafredo. Iedereen rijdt in steun van de Spanjaard, ook John Degenkolb. "Ik ben hier vooral om mijn team te steunen", zei hij daags voor de start in eigen land. "De situatie is nu dus wel anders dan de voorbije jaren."

"Ik ben nog steeds gemotiveerd om een rit te winnen. Dat blijft mijn doel. Ik heb het de voorbije jaren al geprobeerd en ik zal blijven proberen. Als ik een kans krijg, zal ik die zeker grijpen."

"Maar ik kan hier niet rekenen op een sprinttrein. Ik zal het in de finale alleen moeten doen. Ik ben ondertussen ervaren genoeg om mijn eigen weg te kiezen. We zullen zien hoe het loopt. Het voordeel is dat ik nu start zonder druk. Als ik een rit win, is dat fantastisch. Als ik niet win, kan ik het team toch nog uitstekend helpen."