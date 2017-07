Tony Martin en zijn uitdagers: de strijd om de eerste gele trui

Een eerste naam om in de gaten te houden, is Jonathan Castroviejo. De man van Movistar kroonde zich vorige week voor de 3e keer tot Spaans kampioen tijdrijden en veroverde vorig jaar in Qatar brons op het WK.

In de voorbije Ronde van Zwitserland toonde Stefan Küng dat hij over een uitstekend vormpeil beschikt. Hij werd er zowel in de proloog als in de afsluitende individuele tijdrit 2e. Enkel zijn BMC-ploegmaat Rohan Dennis was sneller, maar de Australiër staat niet aan de start van de Tour.

Het wordt ook uitkijken naar Primoz Roglic. De Sloveen van LottoNL-Jumbo bewees het afgelopen jaar meermaals dat hij uitstekend uit de voeten kan op een tijdritfiets. Vorig jaar was hij in de openingstijdrit van de Giro amper 2 honderdste seconde trager dan Tom Dumoulin. Dit seizoen stoomde de ex-schansspringer al naar winst in tijdritten in het Baskenland en Romandië.