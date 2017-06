Retour 30 juni 2006: favorieten Ullrich en Basso mogen niet starten

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Sporza Retour 30/60/2006: Operacion Puerto Sporza Retour 30/60/2006: Operacion Puerto

Vanaf vandaag diepen we in onze rubriek Retour elke dag een memorabel moment uit de Tourgeschiedenis op dat dag op dag x-aantal jaar geleden gebeurd is. We starten in 2006, toen nog vóór de start een bom onder de Tour gelegd werd met Operacion Puerto.