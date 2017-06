De Tour 2017 voor Dummies: de beknopte Sporza-gids

De Tour-organisatie heeft naar goede gewoonte zijn best gedaan om een gevarieerd parcours uit te tekenen, verdeeld over 21 ritten. De eerste staat morgen op het programma in Düsseldorf. Eindigen doen de renners zoals elk jaar in Parijs, op 23 juli.

De Tour doorkruist 4 landen. Na de Grand Départ in Duitsland komt de 2e rit aan in België, in Luik. De 3e rit gaat van Verviers naar Longwy in Luxemburg, daarna trekt de Tour Frankrijk binnen.

Op maandag 10 juli en maandag 17 juli mogen de gladiatoren even met de voeten omhoog genieten, dan staan er rustdagen op het programma en hoeft u dus in de namiddag niet voor uw televisietoestel te kruipen.