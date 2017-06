Bakelants over heisa: "Stomme vragen krijgen stomme antwoorden"

Jan Bakelants zit verveeld met de heisa van de voorbije dagen. "Ik neem zeker condooms mee naar de Tour, want je weet nooit waar die podiummissen allemaal hebben uitgehangen", liet Bakelants optekenen in Het Laatste Nieuws.

"Ik was zelf al vergeten dat dat interview was afgenomen, zo onbeduidend vond ik het", reageert Bakelants vandaag bij Sporza. "Het waren stomme vragen. En een stomme vraag vereist een stom antwoord."

"Dat hebben ze gekregen, maar dat is in mijn gezicht teruggekomen, op een niet geheel correcte wijze. Het was humoristisch bedoeld, maar het werd in de internationale pers overgenomen alsof het serieus was."

"Als dat zo zou geweest zijn, dan begrijp ik dat het niet kan. Maar dat was nooit de bedoeling, ik wilde niemand kwetsen. Ik heb me verontschuldigd bij wie zich aangesproken voelt, maar ik vind dat we het daar bij kunnen laten en dat ik me niet moet blijven excuseren."