Vandegoor: "Tour-start van de wiedergutmachung"

Heel wat prominenten uit de wielerwereld zijn uitgenodigd in Düsseldorf, maar Jan Ullrich, nochtans de enige Duitse Tour-winnaar, is daar niet bij. "Ik vind dat hypocriet", is Vandegoor duidelijk. "Ullrich heeft in zijn periode niets anders gedaan dan wat de hele generatie toen deed."

"Ullrich is heus niet de enige geweest. Het is dan eens in Duitsland, het is al zo lang geleden. Moet je hem dan blijven straffen? Misschien volgens de ene niet, volgens de andere wel."

"Maar als je dan ziet dat ASO al jaren Richard Virenque, misschien wel de grootste spuiter en slikker aller tijden, uitnodigt en viert. Dat kan dan wel, daar mag niets over gezegd worden."

"Maar dat hebben we al eerder gezegd en staat los van deze zaak: de Fransen gaan anders om met hun eigen helden en dat vind ik verkeerd", besluit Vandegoor.