Porte: "Mentaal en fysiek ben ik sterker dan ooit"

Richie Porte schreef dit jaar al de Tour Down Under en de Ronde van Romandië op zijn naam. In de Dauphiné verloor hij het geel op de slotdag. "Het is tot nog toe al een geweldig seizoen geweest, maar de Tour is natuurlijk de belangrijkste koers van het jaar", zegt Porte.

"Ik heb dit jaar een stap vooruit gezet. Ik voel me goed in dit team. De ploeg is rond mij gebouwd en ik wil met de gele trui naar huis. Ik kijk echt uit naar de start. Ik heb goed getraind, alle sleutelritten verkend en mijn voorbereiding was uitstekend. Ik barst van het vertrouwen. Mentaal en fysiek ben ik sterker dan ooit."

Volgens Chris Froome is Porte de grote favoriet. "Hij wil de druk bij mij leggen, maar hij is wel de drievoudige Tour-winnaar, dus hij is de te kloppen man. Chris heeft ook de ervaring om de Tour voor de vierde keer te winnen, al zijn er ook andere renners om in de gaten te houden."