"Mijn jaar is al geslaagd. Wat er nu nog bijkomt, is meegenomen"

BMC heeft met Richie Porte een van de favorieten voor de eindzege in zijn team. "Toch hoop ik zoveel mogelijk mijn eigen kans te kunnen gaan. De ritten naar Longwy en Rodez zitten in mijn hoofd. Voor de rest ga ik me zoveel mogelijk inzetten voor de ploeg", vertelt Greg Van Avermaet.

"Als ik wat vrijheid krijg, zal dat altijd met Richie in het achterhoofd zijn. Maar de andere zeven kunnen ook nog wat werk doen. Als we vroeg de gele trui zouden pakken, zullen mijn kansen op vrijheid wel slinken", beseft Van Avermaet.

"Ik denk dat ik het wel een paar dagen rustiger aan kan doen. Als je voor een ritzege gaat, is het natuurlijk wel een nadeel dat je niet de hele ploeg achter je hebt. Maar ik ben gemotiveerd. Ik ben heel tevreden over mijn voorjaar en ik kom hier met veel rust in mijn hoofd aan de start. Mijn jaar is al geslaagd. Alles wat er nog bijkomt, is meegenomen."