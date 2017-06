Gilbert: "Wil graag mijn aantal ritzeges in de Tour verdubbelen"

Mijn fans zullen iets van mij verwachten in Luik, maar het is een snelle finish en wij mikken op Marcel Kittel

"Ik zou mijn aantal ritzeges in de Tour graag verdubbelen", zegt Gilbert. "Er zijn een paar ritten met een korte finish bergop, op een kaske. Dat is perfect voor mij. Maar ook voor Sagan en Van Avermaet. Zij worden mijn concurrenten."

"In de 2e of 3e week kan ik dan misschien mijn kans gaan in een ontsnapping. Veel zal afhangen van de situatie in het klassement of die ontsnappingen tot het einde zullen dragen of niet."

De tweede etappe eindigt in Luik, niet ver van de geboorteplaats van Gilbert. "Mijn fans zullen iets van mij verwachten, maar het is een snelle finish en wij mikken op Marcel Kittel. Maar een zege met de ploeg is ook goed natuurlijk."