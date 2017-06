Keukeleire: "Ik heb me nooit beter gevoeld dan nu"

Jens Keukeleire mocht in 2014 al eens proeven van de Tour. "Dat is me toen enorm goed bevallen. Ik heb er echt van genoten, ook al is het één groot circus. Iedereen wil er bij zijn in de Tour en ik ben heel blij om hier weer te zijn", vertelt Keukeleire aan Sporza.

"Ik heb me nooit beter gevoeld dan nu. Als je met zo'n vorm aan de start komt, kan er veel gebeuren. Maar het zal moeilijk zijn om iets te proberen, want met Chaves en Yates hebben we twee heel sterke jongens voor het klassement. Ik weet dus waarom ik hier ben en wat er van mij verwacht wordt. Daar heb ik geen problemen mee. Ik zal mijn ploegmaats zo goed mogelijk proberen bij te staan."

"Chaves? Ik twijfel er niet aan dat hij goed zal zijn. Hij is echt een klasbak. Volgens mij is hij iemand die op training genoeg kan afzien om er te staan in de koers. En hij zal er staan. Hij is ook een heel dankbare ploegmaat om voor te rijden. Ik heb hem nog maar zelden boos gezien."