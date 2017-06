Naesen krijgt speciale Belgische fiets voor Tour: "Ik wil een rit winnen"

Ik heb echt zin in de Tour. Vorig jaar is het allemaal heel goed meegevallen.

Ik heb echt zin in de Tour. Vorig jaar is het allemaal heel goed meegevallen.

Naesen kan dus fris naar de Tour. "Ik heb er echt zin in. Vorig jaar is het heel goed meegevallen. Voordien hadden ze me nochtans echt bang gemaakt. Ze zeiden dat de Tour de ergste ervaring ooit zou zijn, maar dat viel best mee. Iedereen wordt elke dag slechter. Ik voel me alleszins beter dan vorig jaar."

Zijn Belgische trui is nog een extra motivatie. "Ik krijg ook een speciale fiets. Die zal waarschijnlijk niet meer op tijd klaar zijn voor de start, maar na een paar dagen komt het wel in orde."

De nationale kampioen is ambitieus. "Ik wil een rit winnen. Dat was ook al mijn doel voor het BK. Daarvoor heb ik getraind. Het is eigenlijk daardoor dat ik met zo'n goeie conditie aan de start stond zondag en dat ik de trui heb kunnen pakken."