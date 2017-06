T3 (Tim, Tiesj en Thomas) wil aanvallen in de Tour: "Samen zijn we sterk"

Tiesj Benoot rijdt voor het eerst in zijn carrière een grote ronde en het is meteen de Tour. "Ik kijk er heel erg naar uit. Na het voorjaar heb ik hier naartoe gewerkt."

"In de Dauphiné kreeg ik bevestiging van mijn goeie conditie (hij werd 12e in de eindstand). Dat geeft me meer vertrouwen. Toch blijf ik nieuwsgierig, want het is de eerste keer dat ik 3 weken na elkaar zal koersen."

We kennen Benoot als een renner voor de Vlaamse kasseien en hellingen, maar in de Dauphiné peddelde hij met de besten omhoog. "Ik heb daar niet alleen de buitenwereld verbaasd, maar ook mezelf. Ik reed er tussen de beste klimmers van de wereld."

"In de Tour zou ik ook wel durven mee te gaan met die toppers, maar het ook nog kunnen is iets anders. Ik denk niet dat ik moet wachten op de toppers, maar meegaan met de ontsnapping in de lastige etappes en dan hopen dat die ver kan dragen."