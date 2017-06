Michel Wuyts: "We kunnen 3 ritten winnen"

Na een ijzersterk voorjaar is Philippe Gilbert klaar om toe te slaan in de Tour. "Ik ben benieuwd hoeveel sprintsnelheid Gilbert bergop nog heeft. Dat was zijn specialiteit. Het is een tijd geleden dat we dat nog gezien hebben", merkt Michel Wuyts op.

"In de Gold Race en de Ronde van Vlaanderen is hij van ver gegaan. Ik vraag mij af of hij het nog aandurft om te wachten? Om er dan vol tegenaan te gaan op een slotklim met een lengte van 6 km en een stijgingspercentage van 6 à 7 procent."

"Lang hoeven we niet te wachten. Maandag krijgen we al zo'n rit met aankomst in Longwy. Daar gaan we al zien hoe het met Gilbert gesteld is. Die rit moest eigenlijk aankomen in Esch-sur-Alzette, maar daar vond parcoursbouwer Thierry Gouvenou geen geschikte eindhelling."