Wuyts: "Froome heeft andermaal een voorsprong in intelligentie genomen"

"In de Dauphiné leek Froome kwetsbaar en ook zijn ploeg lijkt minder goed dan vorig jaar. Poels ontbreekt, net als Stannard. Die deed misschien wel een derde van het werk vorig jaar."

"Ik mag hopen dat wie het beu is dat Sky de bovenhand haalt, ten aanval zal trekken in een soort verbond. Om de beurt en niet achter elkaar rijden. De mogelijkheden daarvoor liggen meer aan het begin van de Tour.

Niet op het einde wanneer iedereen aan zijn plaatsje in het klassement denkt. Geef een concullega eens een kans om wat ruimte te nemen."

"Voor de tweede plaats zie ik vooral Quintana en Bardet in aanmerking komen. "Bij Quintana vraag ik me af of hij na een slopende Giro, waar hij eigenlijk gefaald heeft, hersteld is? Mijn vrees is dat hij een tik zal krijgen in de eerste week."

"Quintana kan zich wel optrekken aan het feit dat hij vorig jaar beter was in de Vuelta dan in de Tour. Tussen de Tour en Vuelta zit minder recuperatie dan tussen de Giro en de Tour."

"Ik zou het fijn vinden voor Contador als hij het podium haalt. Ik wil vooral een Contador zien zoals in Parijs-Nice . Een renner die aanvalt in het ongerijmde. Dat is formidabel."

"Maar als Contador de Tour wil winnen zou ik gezegd hebben: "vergeet Degenkolb, bouw een hele ploeg rond Contador". Maar daar heeft Trek de renners niet voor."