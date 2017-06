De ideale Tour-ploeg van Wuyts: "Ik kan Van Avermaet niet betalen"

"Fuglsang is wel een enigma. Hij had geen erelijst, maar is daar nu op zijn 32e toch mee begonnen. In de Dauphiné was hij heel sterk."

"Ik hou ook van ploegen met lef. Ploegen die voor winst durven te gaan in de wetenschap dat ze ook kunnen verliezen. Zoals Orica met Chaves deed in de Vuelta. Astana (Aru en Fuglsang) heeft die instelling ook. Klinkt het niet, dan botst het."

"Het onstuimige van Aru en het bedachtzame van Fuglsang, dat moet samen een mooi koppel vormen. Daar kom je ver mee."

"Als je zo'n koppel hebt en Romain Bardet en Alberto Contador beseffen dat ze met een globaal aanvalsplan Team Sky kunnen neerhalen, dan krijgen we een fantastische Tour."