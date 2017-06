Nog voor Tourstart al eerste dopinggeval: Cardoso nam epo en mag niet starten

André Cardoso had op zijn 32e zijn debuut moeten maken in de Tour. Maar dat plan mag hij opbergen. Cardoso kreeg een week na zijn 19e plaats in het eindklassement van de Dauphiné het bezoek van de dopingcontroleurs.

Cardoso moet zelf toen al geweten hebben hoe laat het was, want in zijn bloed werden sporen van epo aangetroffen. De Portugees mag vragen om ook het B-staal te analyseren, maar voorlopig wordt hij wel al geschorst. Ook zijn team Trek heeft hem op non-actief gezet.

"We hebben met ontsteltenis het nieuws vernomen dat onze renner positief heeft getest", schrijft de ploeg in een korte mededeling. "We hanteren een zerotolerancebeleid. Cardoso is dus onmiddellijk geschorst."

Trek, de ploeg van Alberto Contador, zal wel nog iemand anders mogen meenemen naar de Tourstart in Düsseldorf. Mogelijk is dat goed nieuws voor Edward Theuns, die afgelopen week bewees zijn vormcrisis te hebben overwonnen.