Ex-ploegmaat: "Ullrich kreeg geen uitnodiging voor Tour-start"

Andreas Klöden, ex-ploegmaat van Jan Ullrich, maakte het nieuws in een Duitse krant bekend. "Jan is uitgenodigd in Bocholt, waar hij een liefdadigheidswedstrijd zal bijwonen voor de 20e verjaardag van zijn Tour-eindzege", vertelt Klöden.

Klöden kreeg naar eigen zeggen ook geen uitnodiging van Tour-organisator ASO, maar is wel van plan om naar Düsseldorf af te zakken.

Jan Ullrich (43) won in 1997 de Tour. De Duitser werd in 2006 genoemd in het dopingschandaal rond de Spaanse dokter Fuentes. Ullrich ontkende jarenlang, maar legde in 2013 gedeeltelijke bekentenissen af.