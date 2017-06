In de bergrit naar de Mont Ventoux vorig jaar was het al eens bijna prijs. Met de eindstreep in zicht moest Serge Pauwels uiteindelijk nipt de duimen leggen voor die andere Belgische vrijbuiter, Thomas De Gendt. Dit jaar is Pauwels gebrand op ritwinst.

"Het eindklassement is voor mij geen ambitie, maar een ritoverwinning in de Tour prijkt al lange tijd bovenaan op mijn lijstje." Met rit- en eindzege in de Ronde van Yorkshire (foto) liet Pauwels dit jaar al zijn kunnen zien. "Het cliché zegt dat zo'n eerste zege bevrijdend werkt en ik hoop dat ik daar nu in de Tour een vervolg aan kan breien."

Aan opportunisme ontbreekt het Pauwels alvast niet. "Alles moet natuurlijk mooi in zijn plooi vallen. Aanvallend koersen en de rest volgt hopelijk wel. In de Tour moet je de weinige kansen die zich aandienen met beide handen grijpen."