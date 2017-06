Gilbert, Kittel en Martin zijn speerpunten in Quick-Step-team voor de Tour

De 104e Ronde van Frankrijk gaat zaterdag van start in Düsseldorf. Voor deze editie gooit Quick-Step Floors, zoals zo veel teams, 3 troefkaarten op tafel: eentje voor de sprint, eentje voor ritoverwinningen met een ontsnapping en eentje voor het algemene klassement.

Met Marcel Kittel beschikt de Belgische ploeg alvast over een van de snelste benen in het peloton. De 29-jarige Duitser kan in de Tour op een indrukwekkend treintje rekenen. Nieuw-Zeelands kampioen tijdrijden Jack Bauer, Fabio Sabatini, Tsjechisch wegkampioen Zdenek Stybar, tweevoudig ritwinnaar Matteo Trentin en Julien Vermote zullen de weg moeten plaveien naar succes voor Kittel.

Philippe Gilbert en Tour-debutant Gianluca Brambilla (29) krijgen een vrijbuitersrol. Zij mogen zich uitleven in ontsnappingen, al moet Brambilla in de bergen ook klassementsrenner Daniel Martin een handje helpen.