Keukeleire rijdt z'n tweede Tour: "Het klikt met kopman Esteban Chaves"

De 27-jarige Chaves pakte in 2016 een tweede plaats in de Giro en een derde in de Vuelta. Dit wordt zijn eerste Tour. Hij zou eerst de enige kopman zijn, maar omdat na de Australische rittenkoersen in het jaarbegin een knieblessure opstak, stond hij vier maanden aan de kant.

Hij hervatte pas in de Dauphiné de competitie. Simon Yates, normaal gepland met broer Adam in de Giro, is nu medekopman voor de Tour.

Keukeleire heeft het voor Chaves: "Het is een klasbak. Het is nog afwachten hoe hij het ervan zal afbrengen in deze Tour, maar hij is alvast een heel dankbare kopman om voor te werken."

"Hij heeft me uitgelegd dat die knieblessure nog een gevolg was van zijn zware valpartij in februari 2013 in de Trofeo Laigueglia. Blijkbaar kreeg hij knieproblemen omdat hij niet altijd goed op zijn fiets zat. Hij heeft hard gewerkt om weer op niveau te zijn."