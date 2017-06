Cavendish trekt ondanks twijfels naar de Tour, ook Pauwels gaat mee

Cavendish beleefde vorig jaar een erg succesvolle Tour. Cavendish beleefde vorig jaar een erg succesvolle Tour.

Mark Cavendish is de kopman van Dimension Data in de Ronde van Frankrijk. De Britse topsprinter beleeft een kwakkelseizoen, maar gaat voor de Zuid-Afrikaanse wielerploeg in de Tour op zoek naar ritzeges. Ook Serge Pauwels kreeg een ticket.