Backaert: "Dacht lang dat je de Tour niet kon rijden zonder "spul""

Ook voor Guillaume Van Keirsbulck zal er een nieuwe wereld opengaan. "Bij mijn vroegere ploeg Quick-Step was het moeilijk om in de Tourselectie te geraken. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik bij Wanty wel mijn kans krijg."

"Ik hoop dat ik eens kan meeglippen in een vlucht. Al is het in de Tour wel andere koek dan andere koersen in het jaar. Ik ben ambitieus, maar ook realistisch."

"Angst heb ik niet, want ik heb onlangs de Dauphiné gereden en ik hoor van veel renners dat die lastiger is dan de Tour omdat veel renners zich daar nog moeten bewijzen. Ik hoop dat ze me de waarheid verteld hebben, want ik heb daar toch stevig afgezien."