Direct Energie houdt Coquard uit Tour, Chavanel evenaart het deelnamerecord

De meest prangende vraag binnen de selectie van de Franse wielerploeg was of Bryan Coquard mee zou mogen. Vorig jaar reed de snelle Fransman naar een tweede en derde plaats in Tour-etappes, maar hij liet eerder al verstaan de ploeg te verlaten na dit seizoen.

Het is een njet geworden voor Coquard. Speerpunten van de ploeg worden Thomas Voeckler en Sylvain Chavanel. Voeckler droeg het geel in 2004 en 2011, won vier etappes en begint aan zijn 15e en laatste Tour. Na deze Tour gaat de expressieve renner op wielerpensioen.

Sylvain Chavanel (38) zorgt voor nog meer ervaring bij de ploeg. Hij begint aan zijn 17e Ronde van Frankrijk en evenaart daarmee het record aantal deelnames van George Hincapie, Stuart O'Grady en Jens Voigt. Volgend jaar kan Chavanel alleen recordhouder worden.