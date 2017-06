Aru en Fuglsang zijn de parels aan de Astana-kroon in de Tour

Maar liefst 4 Kazakken in de Astana-ploeg voor de Tour, met Groezdev, Loetsenko, Zeits en Kozjatev. Maar de meeste aandacht zal gaan naar Fabio Aru en Jakob Fuglsang.

Het kopmanschap van Aru is geen verrassing. Hij won in 2015 de Vuelta en stond ook al 2 keer op het eindpodium in de Giro. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Tour en dat werd geen groot succes. Hij eindigde als 13e.

Dat Aru het kopmanschap moet delen met Fuglsang is wel enigszins verrassend. Fuglsang dwong dit zelf af met zijn imponerende prestaties in de Dauphiné. Hij won er 2 ritten en het eindklassement. Het wordt de 6e Tour voor de 32-jarige Deen. In 2013 was hij al eens 7e.