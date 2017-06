Lotto-Soudal mikt op sprintzeges van Greipel in Tour

Met 11 ritzeges in de laatste 6 jaar kan André Greipel prima cijfers voorleggen in de Tour. Sinds 2008 heeft hij in elke grote ronde waaraan hij deelnam minstens 1 rit gewonnen. Geen verrassing dus dat Lotto-Soudal ook dit jaar rekent op de 34-jarige Duitse spurter voor ritwinst.

Vorig jaar moest André Greipel wel wachten tot de Champs Elysées om te zegevieren. Net als toen zal hij opnieuw kunnen rekenen op de steun van de ervaren Marcel Sieberg (35) en Adam Hansen (36), die beiden aan hun 8e Tour beginnen.

Met Lars Bak (37) pakt Lotto-Soudal nog een ervaren rot mee en ook Tony Gallopin (29) kent na 6 Tour-deelnames het klappen van de zweep. Drie jaar geleden won hij nog een rit en droeg hij het geel.

Naast Greipel bezorgde ook Thomas De Gendt Lotto-Soudal vorig jaar ritwinst in de Tour met zijn exploot op de Mont Ventoux. De Gendt mikt ook nu weer voluit op ontsnappingen in zijn 5e Tour-deelname. Jürgen Roelandts staat straks voor de 7e keer aan de start.

Na z'n tegenvallend debuut in de Tour in 2015 liet Tim Wellens de Ronde van Frankrijk vorig jaar aan zich voorbij gaan, maar dit jaar is hij er weer bij. Voor Tiesj Benoot wordt het dan weer de eerste kennismaking met het Tour-circus.