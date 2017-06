Thuisblijver Poels: "Teleurstellingen horen bij topsport"

Wout Poels had hard gewerkt na een knieblessure om de Tour te halen. Woensdag kreeg hij te horen dat er voor hem toch geen plaats was in de Tour-ploeg. "Ik kreeg een telefoontje van manager Dave Brailsford. Ik zakte wel even door de grond toen ik hoorde dat ik niet mee mocht", vertelt Poels in De Telegraaf.

"Ik had er vertrouwen in dat ik erbij ging zijn en ik denk ook dat ik er klaar voor was. Ik ben niet boos, wel flink teleurgesteld. Al begrijp ik ook dat ik door die knieblessure een vraagteken was. Teleurstellingen horen bij topsport, daar ben ik me wel van bewust."

"Dit is niet het einde van de wereld. Ik wel voor hetere vuren gestaan. En het betekent ook niet dat ik nu weg wil bij Sky. Ik heb na dit seizoen nog een contract voor twee jaar en ik heb het er prima naar mijn zin. Ik ga mij nu voorbereiden op de Vuelta. Ik ben in elk geval blij dat ik geen last meer heb van mijn knie. Dat is het belangrijkste."