Valverde: "Ik heb maar een doel in de Tour: Quintana helpen"

"Ik heb veel respect voor de Ronde van Frankrijk, maar ik ben er niet meer bang voor", vertelt de ervaren rot van Movistar. "Ik weet ondertussen hoe het werkt. Ik heb niet alleen enorm veel zin om de Tour te rijden, ik weet nu ook zeker wat ik voor mijn team kan betekenen."

"Mijn vorm is uitstekend. Hopelijk ben ik goed genoeg om bij Quintana te kunnen blijven om hem te helpen. Mijn doel in Frankrijk is heel duidelijk. Ik ga om Quintana te steunen en voor niets anders. We trekken 100 procent de kaart van Quintana."

"Natuurlijk mag ik zelf ook niet te veel tijd verliezen in het algemene klassement. Dat is de strategie van het team. Als we beiden goed bovenaan staan, moeten onze concurrenten ons beiden in het oog houden."