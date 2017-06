Trek (Contador, Degenkolb) trekt zonder Belgen naar de Tour

Contador krijgt in zijn zoektocht naar een derde eindzege in de Tour de France onder meer de steun van twee Nederlanders: Koen de Kort en Bauke Mollema. Jasper Stuyven en Edward Theuns, de twee Belgen bij de ploeg zijn er, in tegenstelling tot vorig seizoen, niet bij.

Stuyven reed de Giro en wist al maanden dat hij de Tour niet zou rijden. Theuns hoopte wel lang op een selectie, maar besefte na een mindere Dauphiné dat het niet zou worden voor de Ronde van Frankrijk.

Naast Contador en Degenkolb is het bij Trek ook uitkijken naar de kunsten van Jarlinson Pantano. De Colombiaan was vorig jaar één van de revelaties in de Tour, toen in dienst van IAM Cycling. Hij won de 15e rit en kreeg ook twee keer de Prijs van de Strijdlust.

Opvallend: Trek, een Amerikaans team, verschijnt aan de start van de Tour zonder Amerikanen in de ploeg.