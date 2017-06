Karl Vannieuwkerke ontvangt gasten aan Planckaert-tafel

Elk jaar gaan de makers van Vive le Vélo op zoek naar een originele tafel waar Karl Vannieuwkerke zijn gasten aan ontvangt. Dit jaar kreeg ex-wielrenner Eddy Planckaert de eer om de tafel te ontwerpen.

Het resultaat is een eenvoudig design dat natuur uitademt. Het generfde tafelblad is gemaakt uit een boomstam en volgt ook de vormen van de boom.

"Eddy heeft een verhaal in de Tour", zegt Karl. "Hij heeft 2 ritten gewonnen en pakte in 1988 de groene trui. Maar Eddy is ook een fantastische schrijnwerker. Ook zijn zonen Francesco en Junior en zijn schoonzoon Christophe zijn kunstenaars met hout."

"Een Tourverhaal en vakmanschap, dat is wat je nodig hebt om zo'n tafel te ontwerpen. En pater familias Eddy komt op 23 juli, de slotdag van de Tour, aan zijn eigen tafel plaatsnemen." Eddy Planckaert: "Ik ga blinken aan die tafel, heel Parijs zal verlicht zijn."