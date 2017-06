Orica neemt Keukeleire mee en laat Gerrans thuis voor de Tour

Esteban Chaves debuteert in de Ronde van Frankrijk. De Colombiaan veroverde al twee keer een podiumplaats in een grote ronde, maar kampt al een tijdje met een knieblessure. Simon Yates mikt dan weer op de witte trui van beste jongere.

Jens Keukeleire is een van de pionnen die Chaves en Yates moeten ondersteunen. "Hij is een van de renners die hun kansen kunnen grijpen als die zich voordoen, maar hun hoofdtaak is het bijstaan van de kopmannen", legt Orica-Scott uit.