Sky-ploegleider: "Froome vond het te moeilijk om over Poels te oordelen"

Achter de Tour-selectie van Wout Poels stond al een tijdje een vraagteken. De Nederlander was vorig jaar de luxehelper van Chris Froome, maar beleeft een kwakkelseizoen en moet dus thuisblijven.

"Dit is een besluit geweest van meerdere mensen bij ons. We hebben ook de mening van Chris Froome gevraagd", zegt Servais Knaven in De Telegraaf.

"Hij vond het té moeilijk om over Poels te oordelen. Het zijn kameraden geworden, mede omdat Wout natuurlijk in de laatste twee edities geweldig heeft gereden. Om die reden heeft Chris geen rol willen spelen in dit besluit.”

Poels zal volgens de ploegleiding gemist worden. "Hij is ook altijd in voor een grapje. Als we een moeilijke dag hebben, kan hij met één opmerking zorgen dat er toch weer even gelachen wordt. Niet alleen op het sportieve, maar ook op het sociale vlak is dit een enorme aderlating voor onze ploeg.”