20 jaar na deze foto debuteert Rick Zabel in de Tour

Alexander Kristoff is de man voor de sprints bij Katjoesja. De Noor krijgt Rick Zabel (foto onder) mee in steun, die negen jaar na de laatste Tour van zijn vader Erik zijn debuut mag maken in de Tour.

Met Tony Martin heeft Katjoesja ook een van de favorieten in zijn gelederen voor de zege in de openingstijdrit. De Duitser heeft van die etappe in Düsseldorf zijn grote doel gemaakt.