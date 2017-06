AG2R maakt zes Tour-namen bekend (mét Naesen), Bakelants moet nog wachten

Begin mei had Naesen al laten vallen dat hij op 1 juli zeker aan de start van de Tour zal staan in Düsseldorf. Samen met de Fransen Axel Domont, Pierre Latour, Alexis Vuillermoz en de Zwitser Mathias Frank moet onze landgenoot in dienst rijden van Romain Bardet, vorig jaar tweede.

Bakelants, die zijn voorjaar serieus verstoord zag worden door een sleutelbeenbreuk, moet nog even afwachten of hij erbij is. Het gaat tussen hem, de Fransen Samuel Dumoulin en Cyril Gautier en de Luxemburger Ben Gastauer voor de drie resterende plaatsjes.

Algemeen wordt wel verwacht dat de Belg het haalt: in 2013 won hij in zijn eerste Tour een rit op indrukwekkende wijze en droeg enkele dagen de gele trui.