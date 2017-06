Ploegarts Lotto-Soudal: "Het gaat weer goed met Greipel"

Met het warme weer is het momenteel zaak voor de renners om zeker goed te hydrateren. "We zorgen voor zo veel mogelijk koeling, met ijsvesten en koude dranken. De renners moeten vooraf al voldoende drinken en genoeg vocht opnemen tijdens de inspanning. Achteraf moet ook alles snel aangevuld worden", legt Bingé uit.

"Het BK tijdrijden, donderdag in Chimay, is nog iets anders. Tijdens een tijdrit zijn er niet veel mogelijkheden om te drinken. Vooraf goed koelen is daar nog belangrijker."

"Elke renner is intussen ook al wel een beetje aangepast aan de warmte. Het is al een paar weken warm weer. Na 7 à 10 dagen is je lichaam gewend aan die warme omstandigheden."