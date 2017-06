Van Der Schueren: "Geschrokken van de vorm van Froome"

Wanty-Groupe Gobert heeft al zeven van de negen namen in de Tour-selectie bekendgemaakt. De zeven zijn allemaal debutanten, onder wie vier Belgen. “Eerlijk gezegd had ik er voor de start van de Dauphiné geen goed oog in, want in de Ronde van België kwamen we niet goed uit de verf. Maar na de Dauphiné was ik helemaal gerustgesteld met het oog op de Tour."

“We hadden twee renners in de top 20 en Frederik Backaert was ook eens derde in de rituitslag. Onze ploeg heeft getoond dat ze kan scoren op vele vlakken. Ik heb er het volste vertrouwen in, vooral omdat het niveau in de Dauphiné zo hoog lag. Er werd elke dag keihard gekoerst en mijn renners hebben dat prima doorstaan.”

De Tour is natuurlijk nog iets anders, beseft ook Van Der Schueren. “Kijk, we hebben twee doelstellingen: we willen met acht of negen renners Parijs halen en we willen zo veel mogelijk mee zijn in de ontsnappingen. Individueel kan onze Fransman Guillaume Martin over een paar jaar meedoen voor een goed klassement. En vergeet ook Thomas Degand niet. Ik denk dat hij de meest onderschatte renner is die in België rondrijdt.”