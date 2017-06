6 redenen waarom Michel Wuyts denkt dat de Tour enorm spannend zal worden

Bij deze stelling moet je er wel rekening mee houden dat sommige teams met slechts een halve Tour-ploeg aan de start van de Dauphiné stonden.

Maar je kan ronduit stellen dat BMC in capaciteit niet voldoet. Porte is op dit moment, samen met Fuglsang, de betere individuele renner. Stel dat hij toeslaat in de tijdrit en op La Planche Des Belles Filles: hoe gaat hij zijn gele trui in godsnaam verdedigen? Met een ploeg waarbij Hermans de beste bleek op de voorlaatste dag?

Het gevolg daarvan zag je in de Dauphiné. Grote kanonnen vallen snel alleen en dan krijg je spankracht en spektakel. Daar zitten we in de Tour nu al een paar jaar op te wachten.

Ook Team Sky haalt niet het niveau van de voorbije jaren. Een en ander staat niet op punt. De dopingbeschuldigingen voor de periode Wiggins heeft voor onrust gezorgd. Froome stoorde zich ook aan de verminderde impact van manager Brailsford, met allemaal twijfels op een breder vlak als gevolg.

Ik had veel meer verwacht van Stannard en Rowe. Van Wout Poels is het de vraag of hij de Tour-start zal halen. En Landa heeft pas de Giro gereden. Zal die hersteld zijn? Er zijn nog renners als Henao, Nieve en Thomas, maar ik ruik kwetsbaarheid.