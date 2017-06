Jens Debusschere dit jaar niet in het Tour-treintje van André Greipel

Debusschere fungeerde vorig jaar in de Tour als helper in het treintje van André Greipel, met onder meer ook Jürgen Roelandts. Hij kwam ten val in de 15e etappe, liep een barst in zijn schouderblad op en moest opgeven.

Welke steun Greipel nu mag verwachten in die sprinttrein is nog niet duidelijk. Wel lijken er met de sprinter zelf, Marcel Sieberg, Lars Bak, Adam Hansen, Tony Gallopin, Tim Wellens, Thomas De Gendt en Tiesj Benoot al acht van de negen namen ingevuld.

Kanshebbers voor het laatste plekje zijn mogelijk Jelle Wallays, Jelle Vanendert en Jürgen Roelandts.