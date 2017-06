Froome: "Niet Quintana maar Richie Porte is mijn grootste uitdager voor de Tour"

Chris Froome tipt wel een andere renner, Richie Porte, als één van zijn grote concurrenten. "Richie is uitstekend bezig dit seizoen. Hij schreef de Tour Down Under en de Ronde van Romandië al op zijn naam. Ik denk dat de editie van dit jaar hem bijzonder goed ligt."

Porte was in het verleden de grote helper van Froome bij Sky in de Tour de France tussen 2012 en 2015. De 32-jarige Australiër verliet het team om bij BMC zijn eigen kans te gaan als kopman.

"Hij heeft zeker een kans op de eindzege in Frankrijk. Dit jaar liet hij al zien tot wat hij in staat is. Ik heb altijd al geloofd in de kwaliteiten van Richie", loofde Froome zijn ex-ploegmaat.