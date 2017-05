Courtois: "Minstens twee Tour-etappes in Brussel: tijdrit en rit in lijn"

"Er zullen zeker twee ritten in Brussel plaatsvinden", bevestigde Alain Courtois. "Dat zal een tijdrit en een rit in lijn zijn."

"Zowel de tijdrit als de start- en aankomstplaats van de rit in lijn zal in Brussel zijn. Over het parcours is nog niets bekend."

"We zitten wat dat betreft nog maar in een eerste fase. Begin 2018 zal daar meer over bekendgemaakt worden."

"Of er nog meer etappes in België zullen zijn, weet ik ook nog niet. Ook daar is nog niets over bekend. Maar het is goed mogelijk."