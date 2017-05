Merckx: "Ongelooflijk dat Tour in Brussel start 50 jaar na mijn 1e zege"

Tour-baas Christian Prudhomme was ook aanwezig in Brussel op de officiële onthulling van het nieuws. "Eddy Merckx is een uitzonderlijk kampioen", reageerde Prudhomme.

"Hij is enorm nederig. Eddy Merckx is een echte heer. Dat de Tour 50 jaar na zijn eerste Tour-zege in Brussel zal starten, is het minste wat we konden doen."