"De Tour de France start in 2019 in Brussel"

De laatste keer dat de Tour de France in België begon, dateert van 2012. Toen startte het grootste wielercircus van het jaar in Luik. Eerder had België ook al die eer in 2004 (Luik), 1975 (Charleroi) en 1958 (Brussel).

Dat de Tour in 2019 zou starten in Brussel, is een hulde aan Eddy Merckx. "De Kannibaal" won 50 jaar daarvoor zijn eerste Tour de France, in 1969. Dat kunststukje zou Merckx daarna nog 4 keer herhalen.

"Tour-baas Christian Prudhomme wil Eddy Merckx in "zijn stad" Brussel een gepast eerbetoon geven en de 50e verjaardag van Merckx' eerste Tour-zege de nodige luister bijzetten", meldt Het Nieuwsblad.