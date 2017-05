Oliver Naesen: "Ik rijd zeker de Tour de France"

Oliver Naesen reed flink in het beeld in het voorjaar. Oliver Naesen reed flink in het beeld in het voorjaar.

AG2R mikt met Romain Bardet, vorig jaar tweede, weer hoog in de Tour. Oliver Naesen is een van de mannen die de Fransman moet bijstaan. "Er is een ruimere selectie, maar ik ga zeker mee", bevestigde een van de meest opvallende Belgen van het voorjaar aan onze redactie.