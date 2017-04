De Tour pakt uit met achtervolgingswedstrijd voor vrouwen

Het criterium door de straten van Parijs maakt dit jaar plaats voor een tweeluik. Op donderdag 20 juli mogen de vrouwen de degens kruisen in een zware bergrit, met aankomst op de Col d'Izoard, het dak van de Tour.

Twee dagen later wacht een achtervolgingswedstrijd, die gereden wordt door de top 20 van de bergrit of de deelneemsters die op minder dan 5 minuten van de eerste renster de top van de Izoard bereikten.

"In de achtervolgingswedstrijd zullen de deelneemsters om beurten vertrekken met de aangerekende vertraging die ze hebben opgelopen in de rit naar de Izoard", zegt Thierry Gouvenou, wedstrijddirecteur van La Course.

"De renster die als eerste aankomt in het Stade Vélodrome in Marseille is de winnares. Het is een formule die nog nooit eerder werd uitgeprobeerd in het wielrennen. We hebben ons laten inspireren door de wintersporten biatlon en Noordse combinatie."