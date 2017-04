Verviers telt met Tour-baas Prudhomme af naar start van derde Tour-rit

De derde etappe, op 3 juli, wordt een hoogdag voor de wielerliefhebbers in Verviers, waar de renners zullen starten. Tour-baas Christian Prudhomme zakte vandaag af naar Verviers, waar een aftelklok werd gestart.

"We hadden nog langer in Duitsland kunnen blijven of we hadden ook naar Nederland kunnen gaan, waar de vraag groot was. Maar dit was een keuze van het hart en van de liefde voor de fiets. Bovendien heeft deze provincie op logistiek en organisatorisch vlak zeer veel kwaliteiten", waren de lovende woorden van Prudhomme.