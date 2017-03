Enkel Izoard levert dubbele punten op voor bolletjestrui

Vorig seizoen telde bolletjestrui-winnaar Majka 209 punten, terwijl Froome slechts 22 punten achter zijn naam had staan. "Tot nu toe waren renners die elke bergetappe in de aanval gingen in het voordeel. Maar de bergprijs moet naar de kampioenen gaan", zegt Tour-directeur Christian Prudhomme.



Daarom gooit de Tour het dit jaar over een andere boeg. Waar de voorbije jaren dubbele punten lagen op alle aankomsten bergop en op enkele cols buiten categorie, zullen er nu enkel dubbele punten liggen op de Izoard (de aankomst van de 18e rit).