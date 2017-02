Vendée krijgt de Tour-start in 2018

De Tour start in 2018 voor de zesde keer in de Vendée, de thuishaven van de Franse wielerploeg Direct Energie. Eerder was dat ook al het geval in 1976, 1993, 1999, 2005 en 2011, toen gestart werd op de Passage du Gois.

De eerste etappe wordt volgend jaar op zaterdag 30 juni afgewerkt, drie weken later eindigt de 105e Tour op zondag 22 juni in Parijs. Op 28 februari zal Tour-baas Christian Preud'homme meer details prijsgeven over de volledige "Grand Départ".